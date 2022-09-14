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Марта Костюк пробилась во второй круг парного разряда в Портороже

Теннис
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Украинка пройшла дальше на отказе соперниц

Марта Костюк пробилась во второй круг парного разряда в Портороже

Фото: The New Yorker

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг парного турнира в Портороже в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой. Спортсменки одержали победу благодаря отказу соперниц.

Сначала украино-чешский дуэт должен был сыграть с румынками Анной Богдан и Еленой Габриэлем Рузе, которые снялись с турнира.

В матче 1/4 финала Костюк и Мартинцова сыграют против Екатерины Александровой и Вивиан Хайзен.

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В статье: Марта Костюк
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