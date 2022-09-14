Марта Костюк пробилась во второй круг парного разряда в Портороже

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг парного турнира в Портороже в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой. Спортсменки одержали победу благодаря отказу соперниц.

Сначала украино-чешский дуэт должен был сыграть с румынками Анной Богдан и Еленой Габриэлем Рузе, которые снялись с турнира.

В матче 1/4 финала Костюк и Мартинцова сыграют против Екатерины Александровой и Вивиан Хайзен.