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Марта Костюк пробилась во второй круг парного разряда в Портороже
Украинка пройшла дальше на отказе соперниц
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг парного турнира в Портороже в дуэте с чешкой Терезой Мартинцовой. Спортсменки одержали победу благодаря отказу соперниц.
Сначала украино-чешский дуэт должен был сыграть с румынками Анной Богдан и Еленой Габриэлем Рузе, которые снялись с турнира.
В матче 1/4 финала Костюк и Мартинцова сыграют против Екатерины Александровой и Вивиан Хайзен.
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