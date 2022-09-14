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Серена Уильямс ответила на вопрос о возможном возобновлении карьеры
Американская теннисистка ушла от ответа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс дала понять, что в дальнейшем может возобновить карьеру. Ранее она завершила её после Открытого чемпионата США 2022 года.
В программе Джимми Фэллона её спросили, не может ли она повторить путь легендарного игрока в американский футбол Тома Брэди, который возобновил карьеру. Уильямс избежала прямого ответа, но дала понять, что не исключает этот вариант.
"Том Брэди положил начало удивительной тенденции. Я хочу сказать это", — заявила Уильямс.
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