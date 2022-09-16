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Маттео Берреттини обыграл Себастьяна Баэса и вывел сборную Италии вперед в матче Кубка Дэвиса
Неплохо
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Маттео Берреттини в двух сетах обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в групповом этапе Кубка Дэвиса.
Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут.
Маттео Берреттини - Себастьян Баэс 6:2, 6:3
На счету Маттео четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Себастьян Баэс один раз подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.
Сборная Италии повела в противостоянии с Аргентиной — 1:0. В другом матче между этими сборными сойдутся Янник Синнер и Франсиско Серундоло.
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