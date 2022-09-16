Маттео Берреттини обыграл Себастьяна Баэса и вывел сборную Италии вперед в матче Кубка Дэвиса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини в двух сетах обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в групповом этапе Кубка Дэвиса.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут.

Маттео Берреттини - Себастьян Баэс 6:2, 6:3

На счету Маттео четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Себастьян Баэс один раз подал навылет, четыре раза ошибся на подаче и не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

Сборная Италии повела в противостоянии с Аргентиной — 1:0. В другом матче между этими сборными сойдутся Янник Синнер и Франсиско Серундоло.