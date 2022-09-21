Доминик Тим вышел вво второй круг турнира в Метце

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

В стартовом матче Тим обыграл француза Ришара Гаске.

Доминик Тим - Ришар Гаске 6:3, 7:6 (7:3)

Встреча продлилась 1 час 48 минут. Тим шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гаске пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде он сразится с действующим чемпионом турнира, 10-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем (2) из Польши.