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Доминик Тим вышел вво второй круг турнира в Метце
Австриец провел хороший матч
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
В стартовом матче Тим обыграл француза Ришара Гаске.
Доминик Тим - Ришар Гаске 6:3, 7:6 (7:3)
Встреча продлилась 1 час 48 минут. Тим шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Гаске пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде он сразится с действующим чемпионом турнира, 10-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем (2) из Польши.
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