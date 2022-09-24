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Рафаэль Надаль о Федерере: Важная часть моей жизни тоже уходит
Великий спортсмен
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал
"Когда Роджер покидает тур, важная часть моей жизни тоже уходит из-за всех тех моментов, когда он был рядом или передо мной в важные моменты моей жизни.
Так что я был тронут, увидев семью, увидев всех людей. Трудно описать, но удивительный момент" – сказал он.
На официальной странице в Instagram Надаль поблагодарил Роджера за все.
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