Рафаэль Надаль о Федерере: Важная часть моей жизни тоже уходит

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал завершение карьеры швейцарца Роджера Федерера. Его слова цитирует The Gudrian:

"Когда Роджер покидает тур, важная часть моей жизни тоже уходит из-за всех тех моментов, когда он был рядом или передо мной в важные моменты моей жизни.

Так что я был тронут, увидев семью, увидев всех людей. Трудно описать, но удивительный момент" – сказал он.

На официальной странице в Instagram Надаль поблагодарил Роджера за все.