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Рафаэль Надаль о Федерере: Важная часть моей жизни тоже уходит

Теннис
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Великий спортсмен

Рафаэль Надаль о Федерере: Важная часть моей жизни тоже уходит

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал завершение карьеры швейцарца Роджера Федерера. Его слова цитирует The Gudrian:

"Когда Роджер покидает тур, важная часть моей жизни тоже уходит из-за всех тех моментов, когда он был рядом или передо мной в важные моменты моей жизни.

Так что я был тронут, увидев семью, увидев всех людей. Трудно описать, но удивительный момент" – сказал он.

На официальной странице в Instagram Надаль поблагодарил Роджера за все.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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