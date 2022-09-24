Роджер Федерер проиграл последний матч в карьере

Швейцарский теннисист, легенда мирового спорта Роджер Федерер провел последний матч в профессиональной карьере.

В парном поединке Кубка Лейвера вместе с испанцем Рафаэлем Надалем представители Команды Европы уступили представителям Мира Френцису Тиафо и Джеку Соку со счетом 6-4; 6-7; 9-11 .

Роджер Федерер дебютировал в профессиональном теннисе в 1998 году. За всю карьеру он завоевал 111 титулов на официальных турнирах (заработав при этом 1,1 миллиарда долларов, из которых всего 130 миллионов – непосредственно от игры).

Швейцарец 20 раз становился чемпионом турниров Gramd Slam, является самым титулованным чемпионом Wimbledon (8 раз), имеет 5 побед на US Open, 6 – на Australian Open и одну на Roland Garros.

Федерер - победитель Олимпийских игр 2008 года (парный разряд) и серебряный призер Олимпиады-2012 (одиночный разряд).

Дольше из всех теннисистов занимал первую строчку мирового рейтинга – 237 недель.