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Определился соперник Джоковича в финале Тель-Авива
Будет интересная борьба
Фото: Getty Images
В финальном матче турнира АТР-серии в Тель-Авиве (Израиль) сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович сыграет против Мартина Чилича (АТР №16).
В поединке 1/2 финала представитель Хорватии победил француза Костана Лестьенна (АТР №68). Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу будущего финалиста. На его счету 14 подач на вылет, 29 виннеров, 24 невынужденных ошибки, 4 из 7 реализованных брейков, 2 двойные ошибки.
У Джоковича и Чилича 20 очных поединков. Пока счет 18-2 в пользу серба. Последний матч состоялся в декабре прошлого года в рамках финала Кубка Дэвиса.
Новак проведет миру 127-й финал в АТР-серии (88 титулов), а Марин – 36-й финал (20 титулов).
Решающий матч турнира состоится сегодня, 2 октября, в 18:30 по киевскому времени.
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