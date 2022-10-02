Определился соперник Джоковича в финале Тель-Авива

В финальном матче турнира АТР-серии в Тель-Авиве (Израиль) сербский теннисист, седьмая ракетка мира Новак Джокович сыграет против Мартина Чилича (АТР №16).

В поединке 1/2 финала представитель Хорватии победил француза Костана Лестьенна (АТР №68). Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу будущего финалиста. На его счету 14 подач на вылет, 29 виннеров, 24 невынужденных ошибки, 4 из 7 реализованных брейков, 2 двойные ошибки.

У Джоковича и Чилича 20 очных поединков. Пока счет 18-2 в пользу серба. Последний матч состоялся в декабре прошлого года в рамках финала Кубка Дэвиса.

Новак проведет миру 127-й финал в АТР-серии (88 титулов), а Марин – 36-й финал (20 титулов).

Решающий матч турнира состоится сегодня, 2 октября, в 18:30 по киевскому времени.