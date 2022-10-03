Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек не сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг
Теннисистка не успеет прилететь
Фото: ABS-CBN News
Первая ракетка мира Ига Швёнтек не сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг.
"Я много об этом думала и обсуждала с командой и все же решила, что не сыграю в финале Кубка Билли Джин Кинг".
Мне очень грустно, потому что я всегда играю за Польшу, когда позволяет состояние, и всегда выкладываюсь по полной.
Сыграть в этом году за Польшу было большой честью, и я надеялась снова сделать это в конце сезона.
Я разочарована, что теннисное руководство не смогло договориться о такой элементарной вещи как календарь, оставив нам один день на то, чтобы перелететь через полмира. Это нездоровая ситуация, которая может спровоцировать травму.
Я поговорю с WTA и ITF и постараюсь сделать так, чтобы это изменилось. Нынешнее положение дел создает сложности не только игрокам, но и болельщикам, любящим наш спорт", – написала Швёнтек.
Напомним, что турнир начнется в Глазго 8 ноября.
Популярное сейчас
- Тен Хаг выстрелил себе в голову, Зинченко триумфально вернулся из лазарета. Аудиомнение #168
- В топ-лигах Европы осталось два клуба, которые еще не теряли очков в этом сезоне. Один из них - из УПЛ
- ВСУ уничтожили подполковника-бурята, воевавшего в Украине еще в 2016-м
- Симона Халеп показала фото в платье
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта