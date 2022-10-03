Первая ракетка мира Ига Швёнтек не сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг.

"Я много об этом думала и обсуждала с командой и все же решила, что не сыграю в финале Кубка Билли Джин Кинг".

Мне очень грустно, потому что я всегда играю за Польшу, когда позволяет состояние, и всегда выкладываюсь по полной.

Сыграть в этом году за Польшу было большой честью, и я надеялась снова сделать это в конце сезона.

Я разочарована, что теннисное руководство не смогло договориться о такой элементарной вещи как календарь, оставив нам один день на то, чтобы перелететь через полмира. Это нездоровая ситуация, которая может спровоцировать травму.

Я поговорю с WTA и ITF и постараюсь сделать так, чтобы это изменилось. Нынешнее положение дел создает сложности не только игрокам, но и болельщикам, любящим наш спорт", – написала Швёнтек.

Напомним, что турнир начнется в Глазго 8 ноября.