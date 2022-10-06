Радукану поделилась фотографиями с угольной шахты

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии, сделанные на заводе.

"Комбинация доменной печи, коксовых печей и угольной шахты", — подписала она снимки.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах "Большого шлема".