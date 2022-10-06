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Радукану поделилась фотографиями с угольной шахты
Теннисистка поделилась снимками в соцсети
Фото: WTA Tennis
Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии, сделанные на заводе.
"Комбинация доменной печи, коксовых печей и угольной шахты", — подписала она снимки.
Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах "Большого шлема".
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