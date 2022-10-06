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Радукану поделилась фотографиями с угольной шахты

Теннис
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Теннисистка поделилась снимками в соцсети

Радукану поделилась фотографиями с угольной шахты

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографии, сделанные на заводе.

"Комбинация доменной печи, коксовых печей и угольной шахты", — подписала она снимки.

Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах "Большого шлема".

Радукану поделилась фотографиями с угольной шахты - изображение 1Радукану поделилась фотографиями с угольной шахты - изображение 2

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В статье: Эмма Радукану
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