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Радукану снялась с турнира в WTA-250 в Клуж-Напоке
Об этом рассказали организаторы турнира
Фото: WTA Tennis
Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану снялась с хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который пройдёт с 10 по 16 октября, из-за травмы запястья. Об этом пишут в социальных сетях турнира.
"К сожалению, Эмма Радукану вынуждена сняться с Transylvania Open из-за травмы запястья. Выздоравливай скорее, Эмма! Мы с нетерпением ждём встречи с тобой в ближайшее время", — написали в социальных сетях турнира.
На Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдоне Радукану проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом.
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