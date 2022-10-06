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Радукану снялась с турнира в WTA-250 в Клуж-Напоке

Теннис
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Об этом рассказали организаторы турнира

Радукану снялась с турнира в WTA-250 в Клуж-Напоке

Фото: WTA Tennis

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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану снялась с хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), который пройдёт с 10 по 16 октября, из-за травмы запястья. Об этом пишут в социальных сетях турнира.

"К сожалению, Эмма Радукану вынуждена сняться с Transylvania Open из-за травмы запястья. Выздоравливай скорее, Эмма! Мы с нетерпением ждём встречи с тобой в ближайшее время", — написали в социальных сетях турнира.

На Australian Open, "Ролан Гаррос" и Уимблдоне Радукану проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом.

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В статье: Эмма Радукану
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