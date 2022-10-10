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Чорич: Федерер был одной из главных причин, по которой я начал играть в теннис

Теннис
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Благодаря швейцарцу, в рейтинге АТР есть ещё один талантливый теннисист

Чорич: Федерер был одной из главных причин, по которой я начал играть в теннис

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хорватский теннисист Борна Чорич высказался о швейцарце Роджере Федерере.

"Я в основном наблюдал за Роджером Федерером, Гораном Иванишевичем, всеми моими большими кумирами. В принципе, я начал играть в теннис из-за них, и Роджер был одним из них. Я наблюдал за ним по телевизору и надеялся, что однажды смогу сыграть против него, это было моей главной целью.

Я помню будто сегодня, как смотрел матч Роджера против Рафы в моей старой квартире с моим отцом, жалея, что не могу сыграть против них в первом раунде. Федерер был одной из главных причин, по которой я начал играть в теннис, и то, что он сделал для тенниса, потрясающе, поэтому всё, что мы можем сделать, это сказать "Большое вам спасибо", — приводит слова Чорича ATP.

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В статье: Борна Чорич
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