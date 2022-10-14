  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Анетт Контавейт объявила о завершении сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анетт Контавейт объявила о завершении сезона

Теннис
(1 голосов)

Досрочно

Анетт Контавейт объявила о завершении сезона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт, ранее снявшаяся с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 октября, официально подтвердила, что завершила сезон.

"К сожалению, мне не удастся сыграть в Гвадалахаре, так как моя спина всё ещё болит после Остравы. Это означает, что сезон-2022 для меня закончен", — написала она в своих социальных сетях.

Результаты в 2022 году не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анетт Контавейт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде