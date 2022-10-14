Анетт Контавейт объявила о завершении сезона

Третья ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт, ранее снявшаяся с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 октября, официально подтвердила, что завершила сезон.

"К сожалению, мне не удастся сыграть в Гвадалахаре, так как моя спина всё ещё болит после Остравы. Это означает, что сезон-2022 для меня закончен", — написала она в своих социальных сетях.

Результаты в 2022 году не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA.