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Анетт Контавейт объявила о завершении сезона
Досрочно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт, ранее снявшаяся с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 октября, официально подтвердила, что завершила сезон.
"К сожалению, мне не удастся сыграть в Гвадалахаре, так как моя спина всё ещё болит после Остравы. Это означает, что сезон-2022 для меня закончен", — написала она в своих социальных сетях.
Результаты в 2022 году не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA.
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