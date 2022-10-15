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Элина Свитолина стала мамой
Поздравляем ее и Гаэля
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала мамой. У нее и ее мужа, француза Гаеля Монфиса сегодня ночью родилась дочка. Девочку назвали Skaї. Об этом теннисистка сообщила на своей странице в Instagram.
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