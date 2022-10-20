Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал турнира в Неаполе

Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории АТР-250, который проходит в Неаполе. В матче второго круга соревнований второй сеяный Берреттини нанёс поражение представителю Испании Роберто Карбальес-Баэне.

Маттео Берреттини - Роберто Карбальес-Баэне 6:4, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Берреттини 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал один эйс, трижды ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Неаполе Берреттини сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.