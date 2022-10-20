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Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал турнира в Неаполе
Итальянец не испытал проблем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории АТР-250, который проходит в Неаполе. В матче второго круга соревнований второй сеяный Берреттини нанёс поражение представителю Испании Роберто Карбальес-Баэне.
Маттео Берреттини - Роберто Карбальес-Баэне 6:4, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
Берреттини 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал один эйс, трижды ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира в Неаполе Берреттини сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.
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