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Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал турнира в Неаполе

Теннис
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Итальянец не испытал проблем

Маттео Берреттини пробился в четвертьфинал турнира в Неаполе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал домашнего турнира категории АТР-250, который проходит в Неаполе. В матче второго круга соревнований второй сеяный Берреттини нанёс поражение представителю Испании Роберто Карбальес-Баэне.

Маттео Берреттини - Роберто Карбальес-Баэне 6:4, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Берреттини 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. Карбальес-Баэна подал один эйс, трижды ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира в Неаполе Берреттини сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.

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В статье: Маттео Берреттини
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