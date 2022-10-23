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WTA. Пегула вышла в финал турнира серии WTA 1000

Теннис
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В полуфинале она обыграла Викторию Азаренко

WTA. Пегула вышла в финал турнира серии WTA 1000

Фото: Reuters

UA-Футбол
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Гвадалахара (WTA), американская теннисистка Джессика Пегула обыграла в полуфинальном матче мексиканского турнира серии WTA 1000 беларуску Викторию Азаренко. Предстоящий финал станет лишь вторым Мастерсом в карьере гражданки США.

Во втором полуфинальном матче сыграют гречанка Мария Саккари и чешка Мари Боузкова. Для Саккари этот финал может стать уже четвертым в текущем сезоне. Для Боузковой – третьим. Первая не выиграла ни одного турнира, вторая – лишь один.

Хард

Джессика Пегула (США) – Виктория Азаренко (Беларусь)

7:6, 6:1

Мария Саккари (Греция) – Мари Боузкова (Чехия)

7:5 (прерван)

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В статье: теннис Мария Саккари Виктория Азаренко Мари Боузкова Джессика Пегула
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