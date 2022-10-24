Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маттео Берреттини не сыграет на турнире в Вене
Итальянец восстанавливается от травмы
Фото: Ubitennis
Финалист Уимблдона 2021 года, 14-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини объявил, что не сыграет на турнире ATP в Вене (Австрия). В первом круге Берреттини должен был провести матч с британцем Даниэлем Эвансом.
"Специалисты осмотрели мою левую ногу и сообщили, что я не смогу выступить на турнире в Вене. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться восстановиться к турниру в Париже. Как всегда, спасибо за все добрые пожелания", — написал Маттео в своих социальных сетях.
Также он поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на турнире в Неаполе. В финале Берреттини проиграл соотечественнику, Лоренцо Музетти.
Популярное сейчас
- Первая в сезоне победа Кривбасса, Ингулец и Черноморец – на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
- Почти 500 оккупантов и минус радиолокационная станция. Генштаб – о потерях россиян за 23.10
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Винус Уильямс показала фото в эпатажном наряде
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+