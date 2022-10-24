  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маттео Берреттини не сыграет на турнире в Вене
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маттео Берреттини не сыграет на турнире в Вене

Теннис
(1 голосов)

Итальянец восстанавливается от травмы

Маттео Берреттини не сыграет на турнире в Вене

Фото: Ubitennis

Новина українською

Финалист Уимблдона 2021 года, 14-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини объявил, что не сыграет на турнире ATP в Вене (Австрия). В первом круге Берреттини должен был провести матч с британцем Даниэлем Эвансом.

"Специалисты осмотрели мою левую ногу и сообщили, что я не смогу выступить на турнире в Вене. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться восстановиться к турниру в Париже. Как всегда, спасибо за все добрые пожелания", — написал Маттео в своих социальных сетях.

Также он поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на турнире в Неаполе. В финале Берреттини проиграл соотечественнику, Лоренцо Музетти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маттео Берреттини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде