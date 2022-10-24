Маттео Берреттини не сыграет на турнире в Вене

Финалист Уимблдона 2021 года, 14-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини объявил, что не сыграет на турнире ATP в Вене (Австрия). В первом круге Берреттини должен был провести матч с британцем Даниэлем Эвансом.

"Специалисты осмотрели мою левую ногу и сообщили, что я не смогу выступить на турнире в Вене. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы попытаться восстановиться к турниру в Париже. Как всегда, спасибо за все добрые пожелания", — написал Маттео в своих социальных сетях.

Также он поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на турнире в Неаполе. В финале Берреттини проиграл соотечественнику, Лоренцо Музетти.