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АТР. Медведев выиграл второй турнир в сезоне и 15-й – в карьере

Теннис
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Даниил станет третьей ракеткой мира

АТР. Медведев выиграл второй турнир в сезоне и 15-й – в карьере

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Вена (АТР), российский теннисист Даниил Медведев победил в финале австрийского турнира канадца Дениса Шаповалова. Для россиянина этот титул стал вторым в этом году, и 15-м – в карьере.

Теперь Медведев поднимется на третье место в мировом рейтинге теннисистов АТР. Для Шаповалова же этот финал также стал вторым за год – и снова проигранным. Всего за карьеру канадец отыграл шесть финалов – и победил лишь в одном из них.

Крытые корты, хард

Даниил Медведев (Россия) – Денис Шаповалов (Канада)

4:6|6:3|6:2

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В статье: теннис Денис Шаповалов Даниил Медведев
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