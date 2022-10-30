АТР. Медведев выиграл второй турнир в сезоне и 15-й – в карьере

Вена (АТР), российский теннисист Даниил Медведев победил в финале австрийского турнира канадца Дениса Шаповалова. Для россиянина этот титул стал вторым в этом году, и 15-м – в карьере.

Теперь Медведев поднимется на третье место в мировом рейтинге теннисистов АТР. Для Шаповалова же этот финал также стал вторым за год – и снова проигранным. Всего за карьеру канадец отыграл шесть финалов – и победил лишь в одном из них.

Крытые корты, хард

Даниил Медведев (Россия) – Денис Шаповалов (Канада)

4:6|6:3|6:2