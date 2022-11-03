Мария Саккари легко справилась с Ариной Соболенко в матче Итогового турнира WTA

Представительница Греции Мария Саккари обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко в матче Итогового турнира WTA.

Мария Саккари - Арина Соболенко 6:2, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Саккари выполнила одну подачу навылет и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Напомним, в первом матче Саккари обыграла американку Джессику Пегулу. Благодаря этой победе счет личных встреч стал ничейным - 4:4.