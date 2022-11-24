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Марин Чилич добыл волевую победу и помог Хорватии выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Теннис
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Хорват смог реабилитироваться

Марин Чилич добыл волевую победу и помог Хорватии выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Фото: Getty Images

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Марин Чилич принёс победу сборной Хорватии над командой Испании в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса.

Во второй встрече матча Чилич обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Кубок Дэвиса. Четвертьфинал

Марин Чилич - Пабло Карреньо-Буст 5:7, 6:3, 7:6 (7:5)

Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут.

17-я ракетка мира Чилич 20 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал четыре из 13 брейк-пойнтов. 13-й номер мирового рейтинга Карреньо-Буста подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

За выход в финал Кубка Дэвиса сборная Хорватии сыграет с командой Австралии.

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В статье: Марин Чилич
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