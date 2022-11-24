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Марин Чилич добыл волевую победу и помог Хорватии выйти в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Хорват смог реабилитироваться
Фото: Getty Images
Марин Чилич принёс победу сборной Хорватии над командой Испании в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса.
Во второй встрече матча Чилич обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.
Кубок Дэвиса. Четвертьфинал
Марин Чилич - Пабло Карреньо-Буст 5:7, 6:3, 7:6 (7:5)
Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут.
17-я ракетка мира Чилич 20 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал четыре из 13 брейк-пойнтов. 13-й номер мирового рейтинга Карреньо-Буста подал семь эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
За выход в финал Кубка Дэвиса сборная Хорватии сыграет с командой Австралии.
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