Алекс де Минор обыграл Марина Чилича и сравнял счет в полуфинале Кубка Дэвиса

Австралийский теннисист Алекс де Минор расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (17-я ракетка мира) в полуфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Алекс де Минор - Марином Чилич 6:2, 6:2

Австралиец выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Марина Чилича восемь эйсов, девять ошибок на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Австралия сравняла счёт в противостоянии с Хорватией — 1:1. Судьбу путёвки в финал Кубка Дэвиса решит встреча между парами сборных.