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Алекс де Минор обыграл Марина Чилича и сравнял счет в полуфинале Кубка Дэвиса

Теннис
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Теперь Команды ждет парный матч

Алекс де Минор обыграл Марина Чилича и сравнял счет в полуфинале Кубка Дэвиса

Фото: Getty Images

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Австралийский теннисист Алекс де Минор расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (17-я ракетка мира) в полуфинальном матче Кубка Дэвиса. Встреча прошла на хардовом покрытии.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут.

Алекс де Минор - Марином Чилич 6:2, 6:2

Австралиец выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Марина Чилича восемь эйсов, девять ошибок на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Австралия сравняла счёт в противостоянии с Хорватией — 1:1. Судьбу путёвки в финал Кубка Дэвиса решит встреча между парами сборных.

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В статье: Марин Чилич Алекс де Минор
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