Эмме Радукану вручили Орден Британской империи

Победительница Открытого чемпионата США – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану получила Орден Британской империи (MBE) за службу теннису.

Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке. Награду Радукану вручил сам король Карл III.

"Я так горда. Я не осознавала своего влияния, пока не увидела, насколько стали загруженнее корты в теннисном центре. Были большие вложения от Prime Video, федерация тоже получила инвестиции после моей победы на US Open, так что я чувствую, что каким-то образом помогла. Надеюсь, это вдохновит некоторых детей нового поколения", — приводит слова Радукану Daily Mail.