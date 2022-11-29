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Эмме Радукану вручили Орден Британской империи
Теннисистка сделала большой вклад в развитие тенниса
Победительница Открытого чемпионата США – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану получила Орден Британской империи (MBE) за службу теннису.
Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке. Награду Радукану вручил сам король Карл III.
"Я так горда. Я не осознавала своего влияния, пока не увидела, насколько стали загруженнее корты в теннисном центре. Были большие вложения от Prime Video, федерация тоже получила инвестиции после моей победы на US Open, так что я чувствую, что каким-то образом помогла. Надеюсь, это вдохновит некоторых детей нового поколения", — приводит слова Радукану Daily Mail.
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