Ига Швёнтек: Для меня большая честь присоединиться ко многим невероятным игрокам

Первая ракетка мира, чемпионка "Ролан Гаррос" и US Open 2022 года Ига Швёнтек опубликовала пост в соцсетях, в котором высказалась о признании игроком 2022 года по версии WTA.

"Для меня большая честь присоединиться к многим невероятным игрокам и замечательным людям, которые на протяжении многих лет получали эту награду… Спасибо за признание и за вашу поддержку. 2022 год был потрясающим. Без вас это было бы невозможным", — написала Швёнтек.

В этом сезоне 21-летняя Ига Швёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США, а также шесть турниров уровня WTA.