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Марта Костюк упустила победу в 1/8 финала турнира в Лиможе
Украинка не смогла дожать соперницу в первом сете
Фото: The New Yorker
Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в 1/8 финала турнира WTA 125 во Франции. Во втором круге соревнований наша теннисистка не смогла обыграть Клару Таусон.
Лимож, Франция. Второй круг
Марта Костюк - Клара Таусон 6:7(6), 4:6
Марта лидировала 5:2 в первом сете, но не сумела удержать преимущество.
Это уже не первая встреча теннисисток, в их последнем матче победу одержала украинка.
Марта Костюк продолжит выступление на турнире в Лиможе ещё в парном разряде.
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