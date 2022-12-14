Марта Костюк упустила победу в 1/8 финала турнира в Лиможе

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в 1/8 финала турнира WTA 125 во Франции. Во втором круге соревнований наша теннисистка не смогла обыграть Клару Таусон.

Лимож, Франция. Второй круг

Марта Костюк - Клара Таусон 6:7(6), 4:6

Марта лидировала 5:2 в первом сете, но не сумела удержать преимущество.

Это уже не первая встреча теннисисток, в их последнем матче победу одержала украинка.

Марта Костюк продолжит выступление на турнире в Лиможе ещё в парном разряде.