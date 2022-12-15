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11-я ракетка мира Хольгер Руне выиграл второй выставочный турнир подряд

Теннис
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Датчанин показывает неплохие результаты

11-я ракетка мира Хольгер Руне выиграл второй выставочный турнир подряд

Фото: Tennis Majors

Новина українською

11-я ракетка мира, датчанин Хольгер Руне одержал победу в выставочном турнире турнира в Кане (Франция).

В финале он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Хольгер Руне - Роберто Баутиста-Агут 6:0, 6:4

"Я отлично провёл время в Кане. Я сыграл отличный финал и поздравляю Роберто с таким сезоном. Очень важно верить в себя. В 2023 году я хочу стать первым в мире», — приводит слова Руне Tennis Majors.

Это уже второй подряд выставочный турнир во Франции, который выиграл 19-летний датчанин.

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В статье: Роберто Баутиста-Агут
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