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11-я ракетка мира Хольгер Руне выиграл второй выставочный турнир подряд
Датчанин показывает неплохие результаты
Фото: Tennis Majors
11-я ракетка мира, датчанин Хольгер Руне одержал победу в выставочном турнире турнира в Кане (Франция).
В финале он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.
Хольгер Руне - Роберто Баутиста-Агут 6:0, 6:4
"Я отлично провёл время в Кане. Я сыграл отличный финал и поздравляю Роберто с таким сезоном. Очень важно верить в себя. В 2023 году я хочу стать первым в мире», — приводит слова Руне Tennis Majors.
Это уже второй подряд выставочный турнир во Франции, который выиграл 19-летний датчанин.
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