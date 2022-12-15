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Дель Потро пообещал вернуться в теннис, если Аргентина выиграет ЧМ-2022 по футболу

Теннис
(2 голосов)

Посмотрим, смогут ли аргентинцы победить

Дель Потро пообещал вернуться в теннис, если Аргентина выиграет ЧМ-2022 по футболу

фото - Twitter

Новина українською

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро пообещал, что сыграет на US Open – 2023, если сборная Аргентины по футболу выиграет чемпионат мира – 2022.

Один из подписчиков задал дель Потро следующий вопрос в социальных сетях: "Если Аргентина выиграет чемпионат мира, ты сыграешь на US Open в следующем году?" "Договорились, я сделаю всё возможное", — ответил Хуан-Мартин.

Напомним, 34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале 2022 года из-за проблем с коленями.

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В статье: Хуан Мартин дель Потро
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