Нисикори отложил возвращение в тур второй год подряд

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори снова отложил своё возвращение в тур.

33-летний японец должен был выступить на турнире в Делрей-Бич (штат Флорида, США), однако он снялся с соревнования. Экс четвёртая ракетка мира до сих пор не может восстановиться от травмы.

Нисикори досрочно завершил сезон 2021 года из-за травмы бедра. В последний раз он выходил на корт 9 октября 2021 года на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США), где проиграл британцу Даниэлю Эвансу во втором круге.