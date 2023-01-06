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Нисикори отложил возвращение в тур второй год подряд
Теннисист не появлялся на корте с 2021 года
Фото: globallookpress.com
Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори снова отложил своё возвращение в тур.
33-летний японец должен был выступить на турнире в Делрей-Бич (штат Флорида, США), однако он снялся с соревнования. Экс четвёртая ракетка мира до сих пор не может восстановиться от травмы.
Нисикори досрочно завершил сезон 2021 года из-за травмы бедра. В последний раз он выходил на корт 9 октября 2021 года на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США), где проиграл британцу Даниэлю Эвансу во втором круге.
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