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Марин Чилич пропустит Australian Open—2023

Теннис
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У теннисиста травма

Марин Чилич пропустит Australian Open—2023

Фото: Getty Images

Новина українською

Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил, что не сможет принять участия в грядущем Открытом чемпионате Австралии из-за травмы колена.

"Не лучшее начало 2023 года и несколько трудных дней в Мельбурне. Я опустошён. Не смогу сыграть на Australian Open, но здоровье превыше всего. До встречи в Мельбурне в следующем году!" — написал Чилич в социальных сетях.

Напомним, Чилич получил травму ещё 5 январе на турнире в Пуне (Индия), из-за чего ему пришлось сняться с четвертьфинального матча с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

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В статье: Марин Чилич
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