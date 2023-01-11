Марин Чилич пропустит Australian Open—2023

Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил, что не сможет принять участия в грядущем Открытом чемпионате Австралии из-за травмы колена.

"Не лучшее начало 2023 года и несколько трудных дней в Мельбурне. Я опустошён. Не смогу сыграть на Australian Open, но здоровье превыше всего. До встречи в Мельбурне в следующем году!" — написал Чилич в социальных сетях.

Напомним, Чилич получил травму ещё 5 январе на турнире в Пуне (Индия), из-за чего ему пришлось сняться с четвертьфинального матча с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.