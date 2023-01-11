Четырёхкратная чемпионка турниров серии Большого шлема объявила о беременности

Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака сообщила, что ждёт ребёнка. Осака намерена вернуться в теннис после родов.

"Последние несколько лет были, мягко говоря, интересными, но я думаю, что эти самые сложные времена в жизни могут быть и самыми весёлыми. Эти несколько месяцев вдали от спорта действительно подарили мне новую любовь и признательность к игре, которой я посвятила всю свою жизнь. Я понимаю, что жизнь коротка, и не принимаю никакие моменты как должное, каждый день – это новое благословение и приключение.

Я знаю, что мне так многого стоит ожидать от будущего, но чего я с нетерпением жду, так это того, что мой ребёнок посмотрит один из моих матчей и скажет кому-нибудь: "Это моя мама".

2023 год будет годом, полным уроков для меня, и я надеюсь, что мы увидимся, ребята, в начале следующего, потому что я буду в Австралии в 2024-м. Люблю вас всех бесконечно!

P. S. Не думаю, что в жизни есть абсолютно правильный путь, но я всегда чувствовала, что если вы двигаетесь вперёд с благими намерениями, то в конце концов найдёте свой путь", — написала Осака в своих социальных сетях, приложив снимок УЗИ.