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Онс Жабер сенсационно уступила 86-й ракетке мира

Теннис
(2 голосов)

Теннисистка во втором круге не смогла справиться с Вондроушовой

Онс Жабер сенсационно уступила 86-й ракетке мира

Фото: Getty Images

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Тунисская теннисистка Онс Жабер уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Вондроушова уступила в первом сете, но смогла отыграться во втором. В решающей партии она просто деклассировала соперницу.

Онс Жабер - Маркета Вондроушова 6:1, 5:7, 6:1

Чешка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Онс Жабер четыре эйса, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Маркета Вондроушова сойдётся со своей соотечественницей Линдой Фрухвиртовой

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В статье: Онс Жабер Маркета Вондроушова
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