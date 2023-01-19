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Онс Жабер сенсационно уступила 86-й ракетке мира
Теннисистка во втором круге не смогла справиться с Вондроушовой
Фото: Getty Images
Тунисская теннисистка Онс Жабер уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Вондроушова уступила в первом сете, но смогла отыграться во втором. В решающей партии она просто деклассировала соперницу.
Онс Жабер - Маркета Вондроушова 6:1, 5:7, 6:1
Чешка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 16. На счету Онс Жабер четыре эйса, две ошибки на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Маркета Вондроушова сойдётся со своей соотечественницей Линдой Фрухвиртовой
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