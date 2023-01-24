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Александр Долгополов поблагодарил теннисистам за помощь в приобретении дронов
К сбору присоединились ряд теннисистов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тринадцатая ракетка мира Александр Долгополов рассказал о помощи украинских теннисистов в приобретении дронов.
"Друзья, спасибо за помощь нашему подразделению, дроны уже начнут работать и делать бо бо оккупантам. Слава Украине! Если кого-то не отметил, извините", - написал Александр в сторис в своем Instagram.
Напомним, что пуйбликации украинец отметил аккаунты: Людмилы и Надежды Киченок, Леси Цуренко, Элины Свитолиной, Сергея Стаховского, Катарины Завацкой, Катерины Байндл, Марты Костюк и тренера Станислава Хмарского.
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