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Элина Свитолина и Сергей Стаховский проведут мастер-класс для теннисистов от 6 до 18 лет
Мероприятие организовано фондом Элины Свитолиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
9 февраля 2023 года состоится организованный Фондом Элины Свитолиной мастер-класс для украинских теннисистов от 6 до 18 лет
На корт выйдут Элина Свитолина и Сергей Стаховский.
"Я счастлива, что еду в Украину, чтобы пообщаться с детьми и поддержать их в это сверхсложное время. Могу только представить, с какими трудностями и трагическими событиями сталкивались - и сталкиваются до сих пор - юные теннисисты. Надеюсь, что мастер-класс вдохновит их на новые победы и достижения. Кроме того, я хочу напомнить о важности спорта - понятно, что сейчас внимания ему уделяют меньше. Но я убеждена, что и во время войны следует делать все возможное, чтобы после нашей победы на международных спортивных аренах как можно чаще поднимали желто-голубой флаг", - говорит Элина Свитолина.
"Мы должны прилагать усилия, чтобы дети имели возможность смотреть в будущее и мечтать. Именно для этого мы с Элиной проводим этот мастер-класс - чтобы молодежь видела, что мечты могут сбываться. Сейчас трудно всем - но больше всего, пожалуй, детям, которых война жестоко вырвала из привычной жизни. Мы хотим подарить им праздник и зарядить положительными эмоциями", - добавил Сергей Стаховский
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