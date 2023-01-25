  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина и Сергей Стаховский проведут мастер-класс для теннисистов от 6 до 18 лет
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина и Сергей Стаховский проведут мастер-класс для теннисистов от 6 до 18 лет

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Мероприятие организовано фондом Элины Свитолиной

Элина Свитолина и Сергей Стаховский проведут мастер-класс для теннисистов от 6 до 18 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

9 февраля 2023 года состоится организованный Фондом Элины Свитолиной мастер-класс для украинских теннисистов от 6 до 18 лет

На корт выйдут Элина Свитолина и Сергей Стаховский.

"Я счастлива, что еду в Украину, чтобы пообщаться с детьми и поддержать их в это сверхсложное время. Могу только представить, с какими трудностями и трагическими событиями сталкивались - и сталкиваются до сих пор - юные теннисисты. Надеюсь, что мастер-класс вдохновит их на новые победы и достижения. Кроме того, я хочу напомнить о важности спорта - понятно, что сейчас внимания ему уделяют меньше. Но я убеждена, что и во время войны следует делать все возможное, чтобы после нашей победы на международных спортивных аренах как можно чаще поднимали желто-голубой флаг", - говорит Элина Свитолина.

"Мы должны прилагать усилия, чтобы дети имели возможность смотреть в будущее и мечтать. Именно для этого мы с Элиной проводим этот мастер-класс - чтобы молодежь видела, что мечты могут сбываться. Сейчас трудно всем - но больше всего, пожалуй, детям, которых война жестоко вырвала из привычной жизни. Мы хотим подарить им праздник и зарядить положительными эмоциями", - добавил Сергей Стаховский

По теме
yellow-arrow
Стал известен первый полуфиналист Открытого чемпионата Австралии-2023
yellow-arrow
Australian Open. Донна Векич уступила Арине Соболенко в четвертьфинале соревнований
yellow-arrow
Магда Линетт вышла в полуфинал Australian Open-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
БТУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде