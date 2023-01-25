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Джокович обыграл россиянина Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2023

Теннис
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Серб все ближе к титулу

Джокович обыграл россиянина Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2023

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. ATP

Новак Джокович - Андрей Рублев 6:1, 6:2, 6:4

Таким образом, Джокович вышел в свой 44-й полуфинал турниров "Большого шлема". Лидером по этому показателю является легендарный Роджер Федерер, на счету которого 46 выходов в полуфиналы мэйджоров.

Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.

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В статье: Новак Джокович
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