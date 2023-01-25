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Джокович обыграл россиянина Рублева и вышел в полуфинал Australian Open-2023
Серб все ближе к титулу
Фото: Tennis World
21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
Australian Open. ATP
Новак Джокович - Андрей Рублев 6:1, 6:2, 6:4
Таким образом, Джокович вышел в свой 44-й полуфинал турниров "Большого шлема". Лидером по этому показателю является легендарный Роджер Федерер, на счету которого 46 выходов в полуфиналы мэйджоров.
Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.
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