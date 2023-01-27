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Стали известны финалисты Australian Open в мужской сетке

Теннис
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Титул разыграют грек и серб

Стали известны финалисты Australian Open в мужской сетке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня состоялись полуфинальные игры мужской сетки теннисного мейджора в Мельбурне. В решающем поединке сойдутся грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

Циципас в своем поединке одолел россиянина Карена Хачанова. Игра длилась чуть больше трех часов и завершилась в четырех сетах.

Джокович имел еще меньше проблем с американцем Томми Полом. Интрига в противостоянии была только в первой партии, две следующие Новак взял почти без проблем.

Циципас и Джокович раньше встречались 13 раз. Пока безоговорочное преимущество на стороне серба, выигравшего 10 дуэлей.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 29 января.

ATP. Australian Open. Полуфиналы
Карен Хачанов (Россия, 20) – Стефанос Циципас (Греция, 4) 6:7, 4:6, 7:6, 3:6
Новак Джокович (Сербия, 5) – Томми Пол (США, 35) 7:5, 6:1, 6:2

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В статье: Новак Джокович Australian Open Стефанос Циципас
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