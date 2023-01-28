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Белоруска Соболенко побеждает на Australian Open 2023

Теннис
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Это был конкурентный поединок

Белоруска Соболенко побеждает на Australian Open 2023

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (WTA №5) победила в финале Открытого чемпионата Австралии – Australian Open 2023. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №25).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) в пользу новой чемпионки турнира серии Grand Slam.

На счету Соболенко 17 подач на вылет, 51 винер, 3 из 13 использованных брейков, 28 невынужденных и 7 двойных ошибок. У ее соперницы 9 эйсов, 31 виннер, 2 из 7 использованных брейков, 25 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Путь к финалу:

Первый круг: Арина Соболенко – Тереза Мартинцова – 6-1, 6-4;

Второй круг: Арина Соболенко – Шелби Роджерс – 6-3, 6-1;

Третий круг: Арина Соболенко – Элиз Мертенс – 6-2, 6-3;

Четвертый круг: Арина Соболенко – Белинда Бенчич – 7-5, 6-2;

Четвертьфинал: Арина Соболенко – Донна Векич – 6-3, 6-2;

Полуфинал: Арина Соболенко – Магда Линетт – 7-6(1), 6-2;

Это первый титул на турнире Grand Slam для белоруски. По очным встречам Соболенко увеличила отрыв от Рыбакиной до 4-1.

В понедельник Арина станет второй ракеткой мира, а Елена войдет в ТОП-10 рейтинга.

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В статье: Арина Соболенко
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