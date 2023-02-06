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Дарья Лопатецкая: В отеле Турции мы почувствовали толчки

Теннис
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Украинка испугалась

Дарья Лопатецкая: В отеле Турции мы почувствовали толчки

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая сейчас играет на турнире ITF в в Анталии.

Ночью 6 февраля на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Дарья прокомментировала ситуацию.

"У нас в отеле мы почувствовали толчки. В этом отеле также много футболистов и тренеров киевского "Динамо". Все проснулись, немножко испугались, но у нас пока все хорошо, у нас никто не пострадал. Также в Анталии сейчас Александр Брайнин, Иван Сергеев и Настя Соболева. Они все живут в квартире где-то в 10 км от нас. Утром мы с ними общались, с ними также все в порядке. Сегодня я должна была играть, но все матчи отменены", - рассказала BTU Дарья Лопатецкая.

Все спортивные мероприятия на территории Турции на данный момент отменены.

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В статье: Дарья Лопатецкая
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