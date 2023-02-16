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Оже-Альяссим обыграл Баррера и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
Результат матча 1/8 финала
Фото: Tennis365
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим переиграл представителя Нидерландов Грегура Баррера во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
ATP-500. Роттердам
Оже-Альяссим - Грегур Баррер 6:4, 6:3
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Канадец выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Баррера три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем пары Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп.
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