Оже-Альяссим обыграл Баррера и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим переиграл представителя Нидерландов Грегура Баррера во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

ATP-500. Роттердам

Оже-Альяссим - Грегур Баррер 6:4, 6:3

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Канадец выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Баррера три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем пары Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп.