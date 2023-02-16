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Янник Синнер обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Теннис
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21-летний теннисист провел отличный матч

Янник Синнер обыграл Стефаноса Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

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21-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который продлится до 19 февраля.

В матче второго круга Синнер уверенно обыграл первого сеяного грека Стефаноса Циципаса.

1/8 финала. АТР-500

Янник Синнер - Стефанос Циципас 6:4, 6:3

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Циципаса один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал престижных соревнований Синнер сразится с трёхкратным чемпионом турниров "Большого шлема" швейцарцем Стэном Вавринкой.

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