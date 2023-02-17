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Буэнос-Айрес. Диего Шварцман уступил 74-й ракетке мира в 1/8 финала соревнований
Теннисист неожиданно проиграл
Аргентинский теннисист, 32-я ракетка мира Диего Шварцман завершил участие на турнире в Буэнос-Айресе. На стадии 1/8 финала аргентинец уступил 74-й ракетке мира испанцу Бернабе Сапата-Миральесу.
Диего Шварцман - Бернабе Сапата-Миральес 1:6, 3:6
Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Шварцман реализовал три из трёх брейк-пойнтов. На счету испанца две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.
Таким образом, Сапата-Миральес вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с ещё одним аргентинцем – Франсиско Серундоло.
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