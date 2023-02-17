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Победитель юниорского Ролан Гаррос снялся с турнира в Роттердаме во втором круге
Датчанин получил травму
Фото: Getty Images
Девятая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне не сумел выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
Напомним, что соревнования будут проходить до 19 февраля.
В матче второго круга Руне встречался со 160-й ракеткой мира представителем Нидерландов Гийсом Броувером (WC). Руне реализовал брейк-пойнт в пятом гейме, после чего проиграл восемь геймов подряд (4:6, 0:4). Хольгер взял медицинский тайм-аут, а позднее снялся с матча.
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