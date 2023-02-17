Хольгер Руне снялся с турнира в Марселе

Девятая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне отказался от участия в грядущем турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 20 по 26 февраля.

Ранее Руне не сумел завершить матч второго круга на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) из-за проблем с запястьем. Хольгер (4) встречался со 160-й ракеткой мира представителем Нидерландов Гийсом Броувером (WC). Руне реализовал брейк-пойнт в пятом гейме, после чего проиграл восемь геймов подряд (4:6, 0:4). Датчанин взял медицинский тайм-аут, а позднее снялся с матча.

В недавнем интервью юный теннисист признался, что у него болит запястье ещё с падения на Открытом чемпионате Австралии — 2023.