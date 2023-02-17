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Ястремская пробилась в финал квалификации в Дубае
Украинка отдала сопернице лишь четыре гейма
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире WTA в ОАЭ. В первом круге квалификации она обыграла Сарру Эррани.
Квалификация. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Сара Эррани (Италия) 6:1, 6:3
Украинская теннисистка одержала третью победу в матчах против итальянки. Следующая соперница Ястремской станет известна по итогам матча Лорен Дэвис - Анна Данилина.
Для украинки этот матч стал четвертым на турнире в Дубае. В прошлом году Ястремская прошла квалифкацию и дошла до четвертьфинала основной сетки.
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