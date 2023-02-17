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Ястремская пробилась в финал квалификации в Дубае

Теннис
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Украинка отдала сопернице лишь четыре гейма

Ястремская пробилась в финал квалификации в Дубае

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на турнире WTA в ОАЭ. В первом круге квалификации она обыграла Сарру Эррани.

Квалификация. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Сара Эррани (Италия) 6:1, 6:3

Украинская теннисистка одержала третью победу в матчах против итальянки. Следующая соперница Ястремской станет известна по итогам матча Лорен Дэвис - Анна Данилина.

Для украинки этот матч стал четвертым на турнире в Дубае. В прошлом году Ястремская прошла квалифкацию и дошла до четвертьфинала основной сетки.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
БТУ

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