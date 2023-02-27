Ник Кирьос пропустит Мастерс в Индиан-Уэллсе и Майами

19-я ракетка мира Ник Кирьос снялся с "Мастерсов" в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут с 8 по 19 марта и с 22 марта по 2 апреля соответственно.

В Калифорнии австралийца, который в этом сезоне не сыграл ни одного официального матча из-за травмы колена, заменит Роберто Карбальес-Баэна, а во Флориде - Оскар Отте.

Напомним, в прошлом году Кирьос добрался в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала, а в Майами - до четвёртого круга. Таким образом, он потеряет суммарно 270 рейтинговых очков.