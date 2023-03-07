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Тренер Алькараса: Мы постараемся найти способ остановить Джоковича
Испанец попытается удержаться в списке лучших теннисистов мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель "Ролан Гаррос" 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро высказался о способности своего подопечного заменить игроков "Большой тройки" — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
"В прошлом году Надаль выиграл два "Больших шлема". Это много. Если он и дальше будет конкурентоспособным, то ему нет смысла торопиться на пенсию. Он играет меньше, но если он остается конкурентоспособным, то зачем говорить о пенсии? Я бы хотел, чтобы Карлос как можно чаще играл с Рафой и Новаком. Это сделает его лучше. Он также жалеет, что не смог побороться с Роджером. Я тоже.
Мы постараемся найти способ остановить Джоковича, но есть и другие прекрасные игроки, которых Карлосу придётся обыграть, если в этом году он хочет выиграть ещё один "Большой шлем". Но, конечно, Джокович – основной фаворит почти каждого турнира.
Лучший из "Большой тройки"? Думаю, что ни один из них не достиг бы таких успехов без других. Все они добились потрясающих результатов. Просто безумие, что им удалось сделать. На этот вопрос нет верного ответа. И мне это нравится", – приводит слова Ферреро Essentially Sports.
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