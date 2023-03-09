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Доминик Тим рассказал о подготовке к турниру в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Теннисист упорно готовится к соревнованиям

Доминик Тим рассказал о подготовке к турниру в Индиан-Уэллсе

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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о подготовке к турнирам категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе и Майами (США).

"После Рио я решил пораньше отправиться в Индиан-Уэллс, чтобы подготовиться физически. Это было хорошее решение, потому что, будучи не в лучшей форме и играя плохо в течение двух недель, я даю себе отличный шанс сыграть в хороший теннис и бороться весь матч.

Моя победа в Индиан-Уэллсе в 2019 году? Для меня это была невероятная неделя, и я шёл в финал с Роджером расслабленным. Он тогда хорошо играл и был фаворитом. Я не оказывал никакого давления на себя, потому что раньше мне это очень мешало. В Индиан-Уэллсе всё было по-другому. Я просто наслаждался этими двумя неделями, наслаждался своим теннисом, и, вероятно, это причина, по которой я в итоге победил", — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

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В статье: Доминик Тим
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