Стэн Вавринка успешно преодолел первый раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка с победы стартовал на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

Стэн Вавринка - Александара Вукич 6:4, 1:6, 6:1

В матче первого круга он обыграл представителя Австралии Александара Вукича.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Вавринка 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Вукича пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Вавринки в Индиан-Уэллсе станет 31-я ракетка мира серб Миомир Кецманович (26).