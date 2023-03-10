Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Пуэрто-Вальярте

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире в Пуэрто-Вальярте. В матче первого круга он обыграл Кристиана Лангмо.

Пуэрто-Вальярта. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Кристиан Лангмо (США) 6:4, 6:3

Матч продлился около 1 часа и 30 минут разобрался с американцем Кристианом Лангмо. Украинец 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, сделал по одному брейку в каждом сете и не проиграл ни одной своей подачи.

За выход в полуфинал Илья Марченко будет играть против победителя встречи Синтаро Мотидзуки - Гаштао Элиаш.