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Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Пуэрто-Вальярте
Украинец одержал победу в двух сетах
фото - xsport.ua
Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал на турнире в Пуэрто-Вальярте. В матче первого круга он обыграл Кристиана Лангмо.
Пуэрто-Вальярта. Первый круг
Илья Марченко (Украина) - Кристиан Лангмо (США) 6:4, 6:3
Матч продлился около 1 часа и 30 минут разобрался с американцем Кристианом Лангмо. Украинец 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, сделал по одному брейку в каждом сете и не проиграл ни одной своей подачи.
За выход в полуфинал Илья Марченко будет играть против победителя встречи Синтаро Мотидзуки - Гаштао Элиаш.
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