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Доминик Тим покинул турнир в Индиан-Уэллсе на старте соревнований
Австриец уступил в напряженном матче
Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Тим проиграл французу Адриану Маннарино.
Доминик Тим - Адриан Маннарино 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)
Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Доминик Тим 11 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и не реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Маннарино три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований Адриан Маннарино встретится с представителем Италии Лоренцо Музетти (21).
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