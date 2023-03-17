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Карлос Алькарас стал вторым подростком в истории, сумевшим дважды выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец проводит неплохой сезон
Фото: The New Yorker
Испанский теннисист Карлос Алькарас, обыграв в четвертьфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе канадца Феликса Оже-Альяссима, установил новое достижение в мужском теннисе.
19-летний испанец стал лишь вторым теннисистом в истории, которому удалось дважды выйти в полуфинал Индиан-Уэллса, будучи тинейджером. Первым был легендарный американец Андре Агасси.
В полуфинале Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер. В своём четвертьфинальном матче Синнер обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
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