Карлос Алькарас стал вторым подростком в истории, сумевшим дважды выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас, обыграв в четвертьфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе канадца Феликса Оже-Альяссима, установил новое достижение в мужском теннисе.

19-летний испанец стал лишь вторым теннисистом в истории, которому удалось дважды выйти в полуфинал Индиан-Уэллса, будучи тинейджером. Первым был легендарный американец Андре Агасси.

В полуфинале Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер. В своём четвертьфинальном матче Синнер обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца со счётом 6:4, 4:6, 6:4.