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Стефанос Циципас: Надеюсь, что смогу выступить в Майами успешнее, чем в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Грек поделился ожиданиями

Стефанос Циципас: Надеюсь, что смогу выступить в Майами успешнее, чем в Индиан-Уэллсе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас оценил свою форму перед выступлением на турнире серии "Мастерс" в Майами.

"Я чувствую себя лучше, это значит, я всё делаю правильно. Надеюсь, что смогу играть без боли и выступить успешнее, чем в Индиан-Уэллсе, потому что там возникли серьёзные проблемы. Хочу наслаждаться игрой и не думать о плече.

Здоровье для меня самое важное в теннисе. Когда я здоров, все становится на свои места. Я получаю удовольствие, проявляю фантазию на корте, могу разнообразить игру и понимаю, что ничего не может этому помешать. Вот моя цель на этом турнире – просто сыграть без боли и в ближайшие несколько дней понаблюдать за состоянием плеча", — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

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В статье: Стефанос Циципас
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