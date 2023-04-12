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10-я ракетка Тейлор Фритц обыграл Стэна Вавринку во втором круге Мастерса в Монте-Карло

Теннис
(1 голосов)

Вавринка не смог переиграть своего оппонента

10-я ракетка Тейлор Фритц обыграл Стэна Вавринку во втором круге Мастерса в Монте-Карло

Фото: AP News

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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц пробился в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Фритц одолел трёхкратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку.

Тейлор Фритц - Стэн Вавринка 7:6 (12:10), 6:2

Их встреча продлилась 1 час 39 минут. Фритц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки два эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

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В статье: Стэн Вавринка Тейлор Фритц
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