10-я ракетка Тейлор Фритц обыграл Стэна Вавринку во втором круге Мастерса в Монте-Карло

10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц пробился в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В стартовом для себя матче Фритц одолел трёхкратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку.

Тейлор Фритц - Стэн Вавринка 7:6 (12:10), 6:2

Их встреча продлилась 1 час 39 минут. Фритц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки два эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.