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10-я ракетка Тейлор Фритц обыграл Стэна Вавринку во втором круге Мастерса в Монте-Карло
Вавринка не смог переиграть своего оппонента
Фото: AP News
10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц пробился в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
В стартовом для себя матче Фритц одолел трёхкратного чемпиона турниров "Большого шлема", бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку.
Тейлор Фритц - Стэн Вавринка 7:6 (12:10), 6:2
Их встреча продлилась 1 час 39 минут. Фритц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки два эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
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